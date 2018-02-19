19.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Политика, Украина

В Киеве продолжают высмеивать провальную поездку Порошенко в Мюнхен


Петр Порошенко провалил поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не секрет, что Порошенко выступал в совершенно пустом зале. С другой стороны, вообще непонятно, что он там делал, потому что он кочевал в кулуарах и фотографировался с политиками, которых он там ловил. Потом пресс-службой президента это подавалось как полноценные переговоры.

Меня рассмешили так называемые переговоры с премьером Великобритании Мэй: фотография на каком-то фуршете, рядом стоит топа зевак, которые заглядывают – а о чем они там говорят? Ни на какие переговоры это не похоже», — сказал эксперт.

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