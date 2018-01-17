17.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве прогнозируют грядущие «голодные бунты» в России

Через два — три года в России начнутся проблемы, вызванные санкциями Запада. Об этом в эфире телеканала 112 заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убежден, что санкции будут усиливаться… Я убежден в том, что санкции будут продолжать работать. На самом деле, ситуация в России сегодня достаточно сложная, я думаю, что еще год-два и она будет критической. В ближайшие годы, я думаю, с 2019 — 2020 годов в России начнутся серьезные социально-экономические проблемы. Убежден, что начнутся бунты, и голодные бунты», — заявил Шкиряк.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», киевские СМИ, анализируя текущую экономическую ситуацию на Украине, приходят к выводу, что под санкциями находится Украина, а не Россия.