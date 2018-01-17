 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
17.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  521 просмотров
Политика, Пропаганда, Россия, Украина

В Киеве прогнозируют грядущие «голодные бунты» в России


Через два — три года в России начнутся проблемы, вызванные санкциями Запада.  Об этом в эфире телеканала 112 заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Я убежден, что санкции будут усиливаться… Я убежден в том, что санкции будут продолжать работать. На самом деле, ситуация в России сегодня достаточно сложная, я думаю, что еще год-два и она будет критической. В ближайшие годы, я думаю, с 2019 — 2020 годов в России начнутся серьезные социально-экономические проблемы. Убежден, что начнутся бунты, и голодные бунты», — заявил Шкиряк.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», киевские СМИ, анализируя текущую экономическую ситуацию на Украине, приходят к выводу, что под санкциями находится Украина, а не Россия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть