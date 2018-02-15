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В Киеве радикалы атаковали польское консульство
Националисты из группировки «Черный комитет» прибили к консульству Польши в Киеве так называемую «доску польских преступлений против Украины», где напоминается оккупация украинских земель, ополячивание населения, пацификация, операция «Висла», репрессии и так далее.
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Об этом говорится в блоге организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Мероприятие приурочили к недавнему принятию в Польше так называемого «антибандеровского» закона.
«В течение последних двух лет польские политики и чиновники целенаправленно, последовательно и настойчиво будоражили польское общество псевдоисторическими фактами об «украинцах преступниках», начиная от эпохи Богдана Хмельницкого и до наших дней. Пользуясь тем, что Украина сейчас находится в состоянии войны, Республика Польша постоянно навязывает нам свое видение на наше законодательство и на нашу историю. Польша хочет нам приписать какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины», — с негодованием отмечают националисты.
Метки: Польша, Черный комитет
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