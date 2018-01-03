03.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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В Киеве рассказали, почему на Донбассе не будет большой войны

Несмотря на резкую реакцию России на предоставление США Украине летального оружия, никакой угрозы большой войны в Донбассе нет и быть не может.

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Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-глава СБУ, представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске генерал армии Евгений Марчук.

«Я считаю, что никакой угрозы большой войны нет. Совершенно очевидно, что Россия использовала, и будет использовать любой способ манипуляции. Что такое Javelin? Это очень эффективное оружие. В России есть нечто похожее, и на Украине тоже. Но надо признать тот факт, что они менее действенны и не такие мобильные.

Javelin – это оружие поля боя: то есть, тот, кто наводится на цель, должен её видеть. Это не горизонтная артиллерия, это не «точка У» на 130 километров», – заметил Марчук.

По его словам, Javelin является сугубо оборонительным, а не наступательным вооружением.

«Главное назначение этого оружия – это на поле боя, то есть в границах видимости, остановить танковую атаку. Оно не используется в наступательных операциях, как «Град», – подчеркнул представитель Украины на переговорах в Минске.

Он заметил, что россияне на всех уровнях заявили, что считают, что США перешли красную линию.

«Слушайте, а то, что они нагнали туда, на ту территорию современные виды оружия и реактивную артиллерию дальнюю, системы радиоэлектронной борьбы ни о чём не говорит? А системы противовоздушной обороны, а танки, в том числе самый новые, они откуда взялись, из универмагов? Это такая спекуляция на то, что вот Javelin – это что-то очень страшное. Но там у них, что ничего нет? Там поле? Там все у них с пистолетами или, в крайнем случае, автоматами Калашникова? Это глупости, спекуляции», – подчеркнул Марчук.