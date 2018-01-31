31.01.2018, Киев, Игорь Петров

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В Киеве рассказали про «поезд дружбы» в Крым от Мосийчука

Заявление одиозного украинского националиста Игоря Мосийчука о «поезде дружбы» в Крым, прозвучавшее в эфире телеканала 112 Украина в феврале 2014 года, действительно имело место, но СМИ превратили эту угрозу в фейк.

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С таким утверждением во время презентации в Киеве издания по борьбе с российской пропагандой заявила медиа-эксперт Татьяна Матычак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом она сказала, что российские СМИ, раздувая скандал, сообщали уже о десяти «поездах дружбы», а также о якобы имевших место задержаниях «бандеровцев» на границе с Крымом, то есть, по сути, сама придумала фейки, которых в действительности не было.

«Это – реальная цитата», – сказала она отвечая на реплику из зала о том, что Игорь Мосейчук действительно заявлял о «поезде дружбы».

«Фейк – это весь тот нарратив и все те истории, которые начали разворачиваться вокруг этого высказывания. После этого российские каналы и крымские СМИ начали разворачивать, нагнетать. Сразу этих «бандеровцев» стало все больше и больше, и этих поездов было уже десять, и их уже вот-вот задерживали на границе в Крымом, и десять автобусов, которые как-то остановила самооборона… Вот весь этот нарратив – все это было названо фейком», –заявила она.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», киевские националисты подтвердили, что во время Крымской весны в 2014 году готовы были сформировать «поезда дружбы» и ехать в Крым с оружием.