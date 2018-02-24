24.02.2018, Славянск, Анастасия Самойлова

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В Киеве разбазарили деньги, выделенные ЕС на общежития для беженцев с Донбасса

Выделенные Евросоюзом деньги на жилье для вынужденных мигрантов за четыре года войны в Донбассе так и не были освоены Киевом, а переселенцы вынуждены жить в совершенно нечеловеческих условиях.

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Об этом рассказывается в сюжете, подготовленном журналистами «Телеканала «Донбасс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Славяногорске переселенцы вынуждены жить в пансионате, который не отапливается уже на протяжении четырёх лет. Кроме этого, в здании повсеместно отклеиваются обои, осыпается штукатурка, а в полу разрушенных ванных комнатах – грибок и сырость.

Одна из вынужденных переселенок из Донецка, Валентина Петровна, рассказала о причинах того, почему решила уехать из фронтового города ещё в самом начале войны. По приезду в Славяногорск, её вместе с дочерью разместили на базе отдыха.

Отметим, что ещё в 2014 году Евросоюз выделил Славянску более 720 тысяч евро для помощи беженцам, которые предполагалось потратить на ремонт двух общежитий. Однако из-за изменений в стране выделенных денег хватило только на установку пластиковых окон.

Данную ситуацию попытался прокомментировать Вадим Лях, городской голова Славянска, признавший существование проблемы с общежитиями:

«На сегодняшний день у нас уже другой курс доллара, а потому надо будет сильно постараться, чтобы все эти репутационные потери, которые произошли с нами, были ликвидированы в самое ближайшее время»,- заявил он.

В свою очередь, руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрацией Павел Жебривский вместо каких-то чётких указаний призвал искать пути решения проблемы, чтобы, как он выразился, «показать класс».

Отметим, что на сегодняшний день проект по реконструкции общежитий для беженцев закрыт.

Оксана Головко, директор департамента инвестиционно-инновационного развития донецкой облгосадминистрации подчеркнула, что для ОГА это тоже окончательная точка в закрытии проекта.

«Мы инициировали прекращение регистрации проекта потому как городская власть не смогла адекватно объяснить пути решения данной ситуации», — заявила она.