05.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Политика, Украина, Экономика коллапса

В Киеве разоблачают вранье майданщиков, находящихся при власти


Майданщики, находящиеся при власти, врут о проведении «осени реформ» в парламенте. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Валентин Гладких, эксперт ОО «Слово и дело», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так называемая «осень реформ» была так громко анонсирована и потом так громко мы уже месяц или два поем дифирамбы, как эффективно работала Верховная Рада, сколько законов она приняла на прошлой сессии.

Оказывается, в результате голосования за эти законы лишь две политические силы выполнили по одному своему обещанию. Это касалось позиции «Самопомощи» и «Батькивщины» относительно продолжения моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Это значит, что все остальные законы, принятые депутатами на этой сессии, на самом деле, не имеют отношения к их предвыборным обещаниям, за которые мы, собственно, и отдавали им свои голоса.

Как сказал классик «далеки они были от народа».  И чем дальше они отходят от выборов, тем меньше выполняют обещания – самое большое их количество было выполнены на протяжении первой и третьей сессии», — сказал он.

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