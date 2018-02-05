05.02.2018, Киев, Игорь Петров

594 просмотров

В Киеве разоблачают вранье майданщиков, находящихся при власти

Майданщики, находящиеся при власти, врут о проведении «осени реформ» в парламенте. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Валентин Гладких, эксперт ОО «Слово и дело», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Так называемая «осень реформ» была так громко анонсирована и потом так громко мы уже месяц или два поем дифирамбы, как эффективно работала Верховная Рада, сколько законов она приняла на прошлой сессии.

Оказывается, в результате голосования за эти законы лишь две политические силы выполнили по одному своему обещанию. Это касалось позиции «Самопомощи» и «Батькивщины» относительно продолжения моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Это значит, что все остальные законы, принятые депутатами на этой сессии, на самом деле, не имеют отношения к их предвыборным обещаниям, за которые мы, собственно, и отдавали им свои голоса.

Как сказал классик «далеки они были от народа». И чем дальше они отходят от выборов, тем меньше выполняют обещания – самое большое их количество было выполнены на протяжении первой и третьей сессии», — сказал он.