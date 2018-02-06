06.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вандализм, Киев, Украина

В Киеве с памятника «Родина-Мать» срежут герб СССР


На Украине передумали демонтировать знаменитый памятник «Родина-Мать», установленный на правом берегу Днепра в Киеве. Вместо этого его «декоммунизируют», срезав советский герб. А, вот памятник красному командиру Николаю Щорсу перенесут из центра украинской столицы подальше от глаз.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил глава Украинского института национальной памяти, один из авторов закона о декоммунизации, Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, в то же время, «украинизировать» монумент «Родины-матери» не будут, он останется просто со щитом — без нынешнего герба-тризуба.

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«К сожалению, Киев до сих пор остается чуть ли не единственным городом с большими «хвостами» по декоммунизации. Памятник Щорсу должен быть демонтирован, вывезен с этого места и не должен оставаться в общественном пространстве. Только на территории какого-то музея… Планируется сохранить его как образец советского монументального искусства.

Что касается Родины-Матери, очевидно, что Родину-Мать никто не будет демонтировать, но этот советский герб должен быть убран из общественного пространства. То ли срезанием, то ли демонтажем.

Были разные предложения, кто-то говорил о тризубе, кто-то о еще каком-то изображении. Я предлагаю просто обычный щит без каких-либо попыток украинизировать эту советскую монументальную скульптуру», — заявил Вятрович.

 

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