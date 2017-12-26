26.12.2017, Киев, Игорь Петров

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В Киеве считают, что войну с Россией выгоднее вести неофициально

Украина находится в состоянии войны с Россией, но ни объявлять ее, ни разрывать дипломатические отношения Киеву не следует.

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Об этом в эфире программы «Вердикт» телеканала «Эспрессо» заявил заместитель министра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если это выгодно моей стране, это надо делать. Если это просто для того, чтобы удовлетворить чье-то представление о том, как ведутся войны в XXI веке… Моя жена учится на конфликтолога, я ее спросил, она перерыла все, выяснила, что после Второй мировой войны как таковая война никогда не объявлялась. Нет в истории последних 50 лет ни одного случая объявления войны официально», — сказал чиновник.

Он также добавил, что посол Украины в России отозван, а Киев отказался признать назначение российского посла, после чего дипломатическое представительство уменьшилось до уровня первого секретаря посольства.

«Это достаточный уровень чтобы защищать наших людей на территории РФ. Около 70 человек содержатся в тюрьмах, как граждане Украины они имеют право на консульскую защиту. Давайте разорвем? Я – за. Скажите, что это принесет моей стране. Если будет понятно, что это позволит что-то выиграть или получить какие-то преференции – нет вопросов. А просто так, потому что кто-то считает, что надо так вести войны… извините, ваши знания, как вести войны, остались где-то на середине прошлого века», — утверждает Грымчак.