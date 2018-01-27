27.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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В Киеве траур – Порошенко не дождался встречи с Трампом

Петру Порошенко, несмотря на публичные анонсы, не удалось провести встречу с Дональдом Трампом на экономическом форуме в Давосе. Эта печальная для киевского режима новость будто не случайно совпала с появлением на украинских телеэкранах траурной свечи. Впрочем, официально скорбеть жителям Украины сегодня предлагается по случаю очередной годовщины «подвига героев Крут» — горстки необученных студентов, которых украинские самостийники бросили против наступающих большевиков во время Гражданской войны.

Об этом в своем блоге рассуждает киевский журналист Александр Зубченко.

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«Сегодня у нас очередной траур: на всех каналах традиционная свечка в уголку экрана. Думаю, все из-за Трампа. В Давосе он подло кинул Петра Алексеевича, улетев на историческую родину. Климкин, главное, анонсировал фантастическую многочасовую встречу с торжественным вручением денег и «джавелинок». А у него времени якобы не хватило. А вот с президентом Руанды успел встретиться.

Побратимы пишут, что мог перепутать: уж больно флаги наших стран похожи. Да и Петр после Мальдив подзагорел. Но это его не оправдывает. Нация в трауре.

Версия Вятровича о «первых киборга, погибших под Крутами», конечно же, не выдерживает никакой критики. Мы-то понимаем, что на самом деле происходит», — язвительно комментирует журналист.