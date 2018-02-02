02.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве унюхали новый «российский след» в собственном «дерьме»

Не исключено, что парамилитарные формирования, марширующие по центру украинской столицы, действуют по заданию Кремля.

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С таким утверждением в эфире телеканала 112 выступил телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам журналиста, все эти «нацдружины» преследуют только одну цель — запугать население и являются знаком для президента со стороны главы МВД.

«Первая версия — Арсен Аваков таким образом пугает Петра Порошенко, мы же знаем, что у них очень тяжелые противоречия, а впереди выборы, мы это понимаем. Начинается игра мускулами — кто круче. Второе — возможен и российский след здесь. Я не знаю, сколько людей из Украины уедут после этого . Людям страшно реально… Я хочу сказать, что киевляне тоже не лыком шиты и не пальцем деланы. Если такие зрелища будут повторяться, я уверен, что тысячи киевлян выйдут на улицы. Мы не хотим, чтобы по нашему городу ходили неизвестно откуда привезенные люди и внушали страх окружающим», — заявил Гордон