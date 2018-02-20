20.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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История, Политика, Скандал, Украина

В Киеве уверены, что Польша и Россия готовят раздел Украины


Украина должна дать максимально жесткий ответ на принятый в Польше закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, пишет журнал «Український тиждень».

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Издание отмечает, что сейчас украинские политики, стараясь ничего не делать, запугивают себя и других, что в случае жесткого ответа Украина потеряет ценного союзника.

«Наши лидеры, которые почти сплошь являются историческими невеждами, не уставали идеализировать Польшу и польско-украинские отношения, совершенно забывая, что поляки, как и россияне, является имперской нацией. В XVI-XVII веках Польша была огромной восточноевропейской империей. И эти рефлексы просыпались там при первой же возможности. В 1918 году, еще не успев утвердить свою независимость, она уже требовала территорий «исторической Речи Посполитой», в 1938-м совместно с нацистской Германией рвала в клочья Чехословакию», — напоминает журнал.

В публикации отмечается, что польские великодержавные инстинкты никуда не делись, а потому не стоит мечтать о дружбе с Варшавой.

«Нельзя было закрывать глаза на специфическую польскую историческую наследственность. Если в Великобритании, Франции, Испании и других западноевропейских государствах за последние 50 лет произошла деимпериализация сознания, то в Польше ее не наблюдалось. Там до сих пор многие мечтают о территориальном реванше за счет Украины, Беларуси и Литвы. Они ждут своего часа, когда Украина не удержится в противостоянии с российским агрессором и ее можно будет разделить с Москвой», — полагает издание.

По мнению автора публикации, в отношении Польши Киеву следует наконец «продемонстрировать силу и принципиальность, иначе ситуация станет значительно тяжелее».

 

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