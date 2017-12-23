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23.12.2017, Киев, Игорь Петров
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Политика, Украина

В Киеве уже обсуждают грядущее бегство Порошенко в Испанию


Политическая тусовка в Киеве стала осознавать, что у Петра Порошенко нет шансов переизбраться на второй срок. Если раньше все стремились быть полезными действующему президенту, рассчитывая на его благосклонность в будущем, то уже вскоре политики будут стремиться не афишировать свое знакомство с Порошенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он из цели, к которой стремились все политические конъюнктурщики, превратился в некую разменную монету. Теперь все думают, как его использовать для того, чтобы перейти в следующий политический цикл. До этого он был такой недосягаемой высотой, и все понимали, что надо или сохранить себя, или продвинуться благодаря ему», — считает эксперт.

Нет у Порошенко и никаких надежд на партию своего имени.

«Блок Петра Порошенко» — это политическое прикрытие обычного админресурса. Нет так никакой партии даже близко…. Если завтра Порошенко бежит в Испанию, то послезавтра половина фракции не признается в знакомстве с ним», — заявил Виктор Небоженко.

Напомним, что в начале 2017 года экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник сообщил о вывозе Петром Порошенко части богатств в Испанию для подготовки возможного бегства за границу.

«Получил информацию от таможенников и службы СБУ ,что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями. Оформили груз как дипломатический. Посол в Испании друг Пети которого он назначил в 2006 году. Главная его дипломатическая миссия присмотреть за домом Порошенко. Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», — написал Олейник в блоге.

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