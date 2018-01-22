22.01.2018, Киев, Игорь Петров

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В Киеве уже обсуждают перспективу отмены безвиза с ЕС

Ответом на попытку сопротивления киевских олигархов установлению полного контроля Запада над Украиной может быть отмена или приостановка облегченного безвизового туристического режима.

Это существенно сократит поступление денег в Украину от трудовых мигрантов, заявил на пресс-конференции в Киеве политолог Сергей Толстов, однако власть, всего скорее, предпочтет проигнорировать интересы рядовых граждан.

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«Что может означать блокирование безвиза для украинской власти? Прямых и непосредственных последствий для украинской власти, очевидно, не будет, поскольку страдают рядовые граждане, до интересов которых украинской власти мало дела…

Что в целом означает приостановка или отмена безвиза для украинской экономики? Трудовые мигранты присылают в Украину около 9 млрд долларов ежегодно, и это является крупнейшей инвестицией, превышающей все кредиты МВФ, ЕС и Мирового банка, и всех других структур, и это наибольшая инвестиция, улучшающая платежный баланс Украины. Ее прекращение означает сокращение этой суммы (9 млрд долл) на первых порах где-то на треть, в перспективе – где-то наполовину.

Но вряд ли это окажет существенное влияние на украинскую власть, поскольку ее интересы – в сохранении доминирования в государственном аппарате и упрочении контроля над исполнительными органами», — сказал эксперт.