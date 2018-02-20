20.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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В Киеве уже призывают дистанцироваться от недружественной Польши

Украина, учитывая недружественную политику Варшавы в отношении героизации ОУН-УПА, не должна присоединяться к проекту поставок норвежского газа через Польшу, который ранее рассматривался как одна из альтернатив российскому топливу.

Об этом в интервью украинской газете «День» заявил эксперт энергетического рынка Михаил Гончар.

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«С учетом последних польских подходов к Украине я бы многократно подумал, прежде чем решиться связывать себя дополнительными экономическими или энергетическими отношениями со страной, которая ведет все больше недружелюбную политику в отношении Украины», — сказал Гончар.

По его мнению, Украина могла бы развивать добычу газа на собственной территории.

«Для нас важен не польский проект, а решить вопрос наращивания собственной газодобычи и отказаться от импорта газа как такового. По некоторым оценкам не только украинских экспертов, которые могут считаться заангажированными, но и американских независимых экспертов, Украина сможет даже экспортировать часть газа. Небольшие объемы, несколько миллиардов кубов, но может», — уверяет Гончар.