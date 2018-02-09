09.02.2018, Киев, Иван Кирик
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Криминал, Политические убийства, Преследования журналистов, Украина

В Киеве возобновился суд по убийству Бузины. Штурмовики стянуты в зал


В Киеве сегодня проходит суд по делу об убийстве писателя Олеся Бузины, где в качестве обвиняемых выступают два экс-боевика АТО, члены праворадикальной группировки С14. Зал заполнен представителями нацистских организаций во главе с нардепами Андреем Билецким, Андреем Ильенко и Оксаной Корчинской.

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Адвокат со стороны обвиняемых Андрей Федур дал отвод коллегии судей. «Вы не являетесь компетентным судом для рассмотрения этого дела. Во время вручения обвинительного акта моим подзащитным Андрею Медведько и Денису Полищуку было разъяснено право на суд присяжных».

По его словам, обвиняемые потребовали рассмотрения дела с участием присяжных. Поэтому Федур предложил судьям взять самоотвод и начать процедуру формирования коллегии присяжных.

Остальные адвокаты Медведько и Полищука поддержали позицию Федура. Штурмовики и адвокаты считают, что суд не компетентен выносить пожизненное заключение без присяжных.

Следует отметить, что на территории Украины суд присяжных не работает вообще с 1920 года и существует лишь на бумаге, так что требование Федура и компании направлено на фактический срыв процесса.

Адвокат потерпевшей стороны Захаров подчеркнул, что на данном этапе формирование коллегии присяжных невозможно, а поэтому нужно продолжать процесс с той коллегией судей, которая его ведет.

Суд удалился в совещательную комнату, чтобы подготовить ответ обвиняемым и их адвокатам.

 

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