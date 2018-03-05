05.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве возврат ЛДНР оценили в 20 миллиардов долларов ежегодно и признали ненужным

Украина не имеет денег на содержание своих бывших территорий, а потому надеется на Запад, который подкинет несколько десятков миллиардов долларов.

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Об этом в эфире канала «Чернiвецький Промiнь» заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня возвращение ОРДЛО приведет к тому, что у нас будет фискальный кризис, потому что появятся дополнительные затраты в несколько миллиардов долларов — в лучшем случае 20 миллиардов долларов в год, которые необходимо будет покрывать на инфраструктуру, на огромное количество бюджетников, которых необходимо будет накормить, на безопасность, разминирование. Это в условиях, когда мы 5% тратим на силовой блок, 5% на покрытие долгов, 5% на закрытие дыры Пенсионного фонда», — сказал эксперт.

«Возникает вопрос, а из каких бюджетных ресурсов мы будем закрывать еще проблему ОРДЛО. И хорошо, если нам западные партнеры дадут несколько десятков миллиардов долларов — это идеальная вообще ситуация, и тогда без проблем, мы можем это все брать, мы можем с этим работать», — добавил Романенко.