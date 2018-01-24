24.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Скандал, Украина

В Киеве заговорили о выходе Украины из ПАСЕ


Украина должна немедленно выйти из ПАСЕ в случае, если туда вернется российская делегация. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, находиться в одном зале с Россией — это «унизительно для Украины».

«Если Россию вернут в ПАСЕ, я считаю, что Украина должна выйти из ПАСЕ, потому что это издевательство над принципами справедливости, справедливого построения Европы. Если страна, которая совершила агрессию в отношении другой страны соседней, забрала у нее часть территории, будет возвращена в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Украина должна немедленно ПАСЕ покинуть. Потому что находиться с агрессором в одном зале, это унизительно для Украины», — полагает Гордон.

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