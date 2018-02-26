26.02.2018, Киев, Владимир Гладков
  2 128 просмотров
Крым, Общество, Россия, Украина

В Киеве жалуются, что крымчане и на повторном референдуме выберут Россию


Украина совершает ошибку, делая ставку на крымских татар, поскольку они не представляют большинство населения полуострова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в интервью Gazeta.ua заявил исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, ранее занимавший должность заместителя председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.

«Хотим мы этого или не хотим, но в Крыму около 80 процентов населения всегда положительно относились к России», – признал Андрусив.

«Наша ошибка в том, что мы говорим о Крыме как о регионе только для татар. Но татары составляют меньше 15 процентов населения полуострова. Что мы хотим от всех остальных, у которых, кстати, есть с ними серьёзные местные конфликты? Естественно, они выбирают Россию», – признал собеседник издания.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть