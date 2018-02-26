26.02.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Киеве жалуются, что крымчане и на повторном референдуме выберут Россию

Украина совершает ошибку, делая ставку на крымских татар, поскольку они не представляют большинство населения полуострова.

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Об этом в интервью Gazeta.ua заявил исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, ранее занимавший должность заместителя председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.

«Хотим мы этого или не хотим, но в Крыму около 80 процентов населения всегда положительно относились к России», – признал Андрусив.

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«Наша ошибка в том, что мы говорим о Крыме как о регионе только для татар. Но татары составляют меньше 15 процентов населения полуострова. Что мы хотим от всех остальных, у которых, кстати, есть с ними серьёзные местные конфликты? Естественно, они выбирают Россию», – признал собеседник издания.