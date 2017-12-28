28.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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В Киеве жалуются, что Венгрия продолжает блокировать движение Украины в НАТО

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко пожаловался, что Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должен признать, что Венгрия не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные… Сближения позиций не наблюдается. Готовности идти на двусторонние договоренности тоже. Потеряв надежду на применение мощного международно-правового рычага против Украины, каким могло бы быть отрицательное заключение комиссии, Венгрия не отступила, а, наоборот, заявляет о готовности иди до конца, защищая „интересы закарпатских венгров“. Это — опасная и непродуктивная позиция», — сказал Пристайко в интервью агентству «Укринформ», которое опубликовано сегодня.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина-НАТО в декабре. По его словам, Будапешт готов к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда украинский закон об образовании отбирает предварительно полученные права нацменьшинств.