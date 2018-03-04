04.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Киев, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

В киевском аэропорту задержали грузина, которого ищут в Германии за убийство


В пункте пропуска аэропорта «Киев» пограничники сегодня утром задержали разыскиваемого в Германии гражданина Грузии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Нарушителя, который был в международном розыске, обнаружили среди пассажиров, которые направлялись на рейс в Тбилиси.

Сейчас разыскиваемое лицо (предварительно за убийство) задержано и передано сотрудникам Национальной полиции. Также об этом сообщено дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве.

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