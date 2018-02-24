24.02.2018, Москва, Елена Острякова

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В Кишиневе подстрекают Украину к новой антироссийской выходке

Украина должна настаивать на замене российского миротворческого контингента в Приднестровье на «гражданскую миссию». Об этом у украинском издании «Зеркало недели» пишет эксперт молдавского Института социальных инициатив Viitorul Росиан Василой.

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«Очевидно, что Украина заинтересована в скорейшем решении приднестровского вопроса и демилитаризации региона. Вариантом решения является замена военной миротворческой миссии на гражданскую. Однако этот вариант требует серьезной дипломатической поддержки. Кроме того, в Молдове как политики, так и эксперты признают, что Кишинев не имеет ясного плана реинтеграции страны», — пишет Василой.

Он утверждает, что российский контингент в ПМР, численность которого он оценивает в 6-7,5 тыс человек, представляет угрозу для Украины.

«Внешне российский контингент выглядит не очень внушительно. Но это только если рассматривать его в отрыве от вооруженных формирований непризнанной Приднестровской Молдавской республики», — пишет Василой.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», официальный Кишинев в этом году заблокировал ротацию российских миротворцев в Приднестровье, выслал российских дипломатов, объявил персоной нон грата с вице-премьера Дмитрия Рогозина.