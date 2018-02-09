09.02.2018

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В Корее журналистам с российской символикой запретили собираться больше трех — МК

На Олимпийских играх в Корее журналистов из России не ожидают санкции, если они в своих репортажах произнесут слово «Россия» в отношении российских спортсменов, которым МОК запретил выступать под российским флагом.

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Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал глава пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов, отвечая на соответствующий вопрос.

«Предписания касаются атлетов, тренеров, докторов, вообще представителей STAFF: им необходимо проверять все, сказанное или опубликованное в соцсетях. Журналисты и работники телевидения, хотя и работают на Олимпийских играх в статусе аккредитованных персон, не имеют отношения к официальной делегации. Поэтому никаких неприятностей, если они напечатают или произнесут в эфире слово «Россия», у них не будет», — сказал Выборнов.

При этом издание отмечает, что по имеющейся у него информации, на Играх также разрешены микрофоны с российской символикой, причем даже во время блиц-интервью в смешанной зоне.

«Но репортеры не могут собираться на объектах в одежде с элементами триколора числом более… 3 человек! И буквально в четверг МОК принято решение разрешить даже спортсменам носить шапки с расцветкой российского флага при условии, что эти шапки куплены в Корее в фирменных олимпийских магазинах. Стоимость одной такой шапки в пересчете с корейской валюты составляет 980 рублей», — пишет «МК».