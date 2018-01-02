02.01.2018, Москва, Елена Острякова

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В Крыму начинается работа по подготовке трибунала над украинскими нацистами

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что «идеология украинского нацизма» должна быть признана преступной на международном уровне. Об этом он написал на своей странице в сети «Фейсбук».

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«Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне. Оснований для этого более чем достаточно. Украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс – это звенья одной цепи», — написал Аксенов.

Аксенов считает, что в Крыму нужно провести международную конференцию, посвященной преступлениям украинского нацизма с приглашением представителей республик Донбасса, Белоруссии, Израиля, Польши, а также украинских антифашистов.

«Стратегия народной дипломатии уже доказала свою эффективность. Замечу, что большинство участников нацистских шествий закрывают лица намордниками. Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придется отвечать за содеянное», — написал Аксенов.