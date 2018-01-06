06.01.2018, Москва, Елена Острякова

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В Крыму пройдет второй референдум о присоединении к РФ — Венедиктов

В Кремле будут расценивать выборы президента РФ в Крыму как очередной референдум о российском статусе полуострова. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал ее главный редактор Алексей Венедиктов.

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«Я знаю, что администрация президента считает голосование в Крыму за Путина вторым референдумом. Ничего сказать не могу, я там наблюдение не организовываю», — сказал Венедиктов.

Он полагает, что Владимир Путин обеспечил себе победу, вернув полуостров.

«История с Крымом для Путина – это верх его популярности. Он считает это достижением. Он купается в этой любви. Собственно поэтому у него грандиозный задел на президентские выборы. Эффект Крыма исчезает, но сохраняется. Он поймал постимперский синдром, которым болели люди», — утверждает редактор «Эха Москвы».