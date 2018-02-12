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В Крыму провалился очередной украинский шпион
ФСБ задержала в Симферополе гражданина Украины, шпионившего за силовыми подразделениями в Крыму. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сообщается, что задержанный вчера гражданин Украины Константин Давыденко следил за подразделениями Росгвардии и ФСБ.
«Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 276 УК России («Шпионаж»)», — говорится в сообщении.
Метки: Константин Давыденко, украинские шпионы, ФСБ
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