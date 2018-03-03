03.03.2018, Киев, Михаил Рябов

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В лагере саакашистов обнаружили бульбуляторы для курения марихуаны

Использующийся МВД Украины для «слива» компромата блогер и экс-боевик АТО Андрей Дзиндзя опубликовал фотографии бутылок из-под водки, а также бульбуляторы для курения марихуаны, обнаруженные сегодня в снесенном палаточном городке сторонников Михаила Саакашвили возле Верховной Рады.

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