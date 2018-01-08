 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
08.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 563 просмотров
Киев, Общество, Статистика, Украина, Экономика

В лидерах спроса на Украине — сигареты и конфеты


В январе-сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичный периодом прошлого года, розничные продажи продовольственных товаров на Украине выроли на 7%.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на данные Госстата.

Отмечается, что за 9 месяцев прошлого года жители Украины чаще всего покупали табачные изделия — 3,2% от общего количества продовольственных товаров, которые были проданы в розницу. Немного меньшим был спрос украинцев на сахарные кондитерские изделия — 2,9% и молочные продукты — 2,5%.

Вместе с тем в январе-сентябре 2017 жители Украины меньше покупали маргарин — 0,1%, консервы — 0,3%, масло растительное и яйца — 0,5% и 0,6% соответственно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть