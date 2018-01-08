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В лидерах спроса на Украине — сигареты и конфеты
В январе-сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичный периодом прошлого года, розничные продажи продовольственных товаров на Украине выроли на 7%.
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Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на данные Госстата.
Отмечается, что за 9 месяцев прошлого года жители Украины чаще всего покупали табачные изделия — 3,2% от общего количества продовольственных товаров, которые были проданы в розницу. Немного меньшим был спрос украинцев на сахарные кондитерские изделия — 2,9% и молочные продукты — 2,5%.
Вместе с тем в январе-сентябре 2017 жители Украины меньше покупали маргарин — 0,1%, консервы — 0,3%, масло растительное и яйца — 0,5% и 0,6% соответственно.
Метки: конфеты, потребительский спрос, Сигареты, статистика, Украина
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