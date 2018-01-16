Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
16.01.2018, Луганск, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Медицина, Местная власть, Общество, Политика, Украина

В ЛНР дадут возможность пройти вакцинацию от кори жителям подконтрольной Киеву территории Луганщины


Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил и.о. министра здравоохранения Павлу Ляскевичу предоставить возможность жителям подконтрольной Киеву территории Луганщины, где отмечается вспышка кори, пройти вакцинацию и необходимое лечение в республике.

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Об этом и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник заявил журналистам «Луганского информационного центра», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я располагаю информацией о том, что на территории Украины, в том числе Луганской и Донецкой «областей», которые сейчас подконтрольны украинским властям, вспышка заболевания кори. В связи с этим у меня поручение: мы должны помочь нашим соотечественникам, которые проживают на той (подконтрольной Киеву) территории, – говорит, обращаясь к и.о. главы ЛНР Ляскевичу. – Вам необходимо изучить возможность оказания подобной помощи, изучить наличие лекарственных препаратов для проведения вакцинации и непосредственного лечения, изучить наличие свободных мест в больницах и по результатам сделать доклад мне», – отметил Пасечник.

По его мнению, оказание помощи соотечественникам, которые оказались в тяжёлой ситуации, верный шаг:

«Если у нас такая возможность есть, я думаю, это будет правильно оказать помощь нашим соотечественникам, поскольку я знаю, что там ситуация не настолько хороша», – пояснил Пасечник.

В свою очередь, Ляскевич подтвердил, что медучреждения ЛНР имеют все возможности для оказания соответствующей помощи соотечественникам.

«У нас есть возможность заниматься и профилактикой этого заболевания – делать вакцинацию деткам, и точно так же мы готовы оказать лечебную помощь этой категории больных», – отметил и.о. министра.

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