13.02.2018, Луганск, Олег Кравцов

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В ЛНР из пулеметов покрошили украинскую ДРГ

Украинская диверсионно-разведывательная группа уничтожена при попытке атаковать подразделение Народной милиции ЛНР.

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Об этом в своем блоге сообщил командир 14-го отдельного мотострелкового батальона «Призрак» в составе 4-й бригады НМ ЛНР Алексей Добрый, рассказавший, что вчера со стороны ВСУ произошла атака на батальон.

«Матч-реванш прошёл по старой схеме — они тупо выскочили в упор на наш пулемёт. ХЗ, на что они расчитывали… Финал был немного предсказуем: боевик 16-го тербата 58-й бригады ВСУ Дмытро Сысков доскакался и лежит сейчас в морге г. Кировска, ещё пару его «побратымов» укропы оплакивают в Интернете», — сообщил командир.

Последняя запись на странице Сыскова (на снимке ниже) в Facebook сделана еще 9 января.

«Эх! Дал бы кто штаны! До конца зимы», — написал погибший украинский военный.

В комментариях к этому посту его соратники выражают соболезнования.

В свою очередь официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко уточнил, что атака осуществлялась группой численностью до семи человек со стороны населенного пункта Крымское в направлении Желобка.

«Трое военнослужащих ВСУ были убиты. Остальные из состава ДРГ оставили тела своих бессмысленно погибших товарищей и отошли в направлении урочища Костомарова. Морально-психологическое состояние защитников республики, отразивших атаку противника, находится на высоком уровне. Потерь среди военнослужащих НМ ЛНР нет. Данный факт еще раз подтверждает, что киевское руководство рассматривает исключительно силовой вариант решения конфликта на Донбассе и ведет подготовку к наступательным действиям, в частности, активизируя разведку», — заявил Марочко.