28.01.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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В ЛНР нашли тайник с оружием и документами бойцов ВСУ

В посёлке шахты «Новопавловская» города Красный Луч, в одном из заброшенных домостроений, сотрудники МГБ ЛНР обнаружили схрон военнослужащих ВСУ с огнестрельным оружием и боеприпасами, а также документами, подтверждающими их личность.

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Такую информацию сообщают в пресс-службе МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, из тайника было изъято:

АК-74 – 1 шт.; РПГ-22 – 1 шт.; Металлический короб «Улитка» к АГС-17 – 1шт.; Металлическая лента с гранатами ВОГ-17 – 28 шт.; Противопехотная мина МОН-100 – 2 шт.; Противопехотная мина МОН-50 – 1 шт.; Кумулятивная граната РКГ-3 – 1 шт; Патроны калибра 5,45 – 630 шт.; Комплект военной формы украинского образца, военный билет на имя Гартрамф А.А серия АВ № 228217, удостоверение прапорщика на имя Яценко Д.С, пропуск и ксерокопия списка военнослужащих ВСУ с номерами мобильных телефонов.

В пресс-службе МГБ ЛНР отмечают, что данный тайник был заложен ВСУ ещё в августе 2014 года:

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что схрон был заложен в августе 2014 года, в период оккупации посёлка подразделениями ВСУ. По имеющейся информации на месте обнаружения тайника располагался наблюдательный пункт украинских силовиков».

Отметим, что сотрудниками МГБ ЛНР проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и документированию фактов незаконного оборота оружия на территории Луганской Народной Республики.