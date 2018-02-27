27.02.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

В ЛНР подсчитали небоевые потери ВСУ с начала года


В зоне «АТО» у ВСУ продолжается моральная деградация личного состава, что приведёт к ещё большему росту небоевых летальных потерь.

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Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С начала 2018 года небоевые потери ВСУ в зоне «АТО» составили не менее 50-ти человек. Известно, что 20 из них подорвались при установке минно-взрывных заграждениях, а также при попытках выйти в серую зону в составах ДРГ. Не менее 9-ти человек покончили жизнь самоубийством, 10 военнослужащих отравились алкоголем. Восемь военнослужащих погибли при неосторожном обращении с оружием и боеприпасами на позициях и полигонах», – рассказал Марочко.

По словам подполковника, украинские офицеры не заботятся о личном составе, а у самих военнослужащих ВСУ наблюдаются упаднические настроения, в связи с непрекращающейся бессмысленной гражданской войной.

«В связи с этим командованием «АТО» проводятся дополнительные мероприятия по сокращению и профилактике небоевых потерь среди личного состава подчинённых воинских частей и подразделений, а также мероприятия по повышению общего морально-психологического состояния войск», – добавил представитель ЛНР.

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