25.01.2018

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В ЛНР разоблачили ещё одного агента СБУ

МГБ ЛНР разоблачила агента СБУ, заброшенного на территорию ЛНР под легендой военнопленного.

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Такую информацию сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Из показаний следует, что под угрозой расправы над его семьей он был вынужден дать письменное согласие на сотрудничество с СБУ и, по их заданию, прибыть в Луганск для осуществления разведывательной деятельности в пользу Украины. С этой целью Кунченко включили в списки на обмен пленными и отработали ему задание по сбору персональных данных медработников, государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов Республики», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что всю информацию Кунченко должен был передавать жене посредством мобильной связи. После выполнения этого задания, Кунченко должен был вернуться в Рубежное и в качестве провокатора продолжить свою «работу» на СБУ с целью выявления граждан, готовых оказывать сопротивление киевскому режиму.

«Под тяжестью изобличающих его улик Кунченко сознался в сотрудничестве со спецслужбами Украины и дал признательные показания. Его деятельность была своевременно пресечена, в связи с чем, агент и провокатор СБУ не успел выполнить задание своих кураторов и нанести ущерб интересам государственной безопасности Республики»,- отметили в пресс-службе.

«В соответствии с примечанием к ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж») следственными органами было принято решение Романа Кунченко к уголовной ответственности не привлекать и выдворить за пределы ЛНР с запретом въезда сроком на 10 лет», — подытожили в ведомстве.

«Зовут меня Кунченко Роман Анатольевич. 28 марта 2017 года я был задержан по подозрению в организации терроризма против правительства Украины. Завербован я был путём шантажа моей семьи и угрозами.

После суда нас привезли на пересылочный пункт в Северодонецке на базу МЧС. Из сотрудников СБУ, которые там находились, был сотрудник Алексей, он сам рубежанин. Он мне сказал: «Уезжай, ни о чём не беспокойся. Если будут предлагать сотрудничество, соглашайся. Возвращайся домой, тебя никто трогать не будет».

Задание ставили проехать по обмену на эту сторону. Смотреть, прислушиваться, запоминать имена, кто допрашивал, какие ведутся разговоры. По возвращению было дано задание создавать провокационные ситуации, выявлять лиц, которые лояльны к людям, находящимся на территории ЛНР. По ходу того, как эти люди действовали, СБУ их брало в разработку. Я сделал заявление и признался в том, что меня завербовала СБУ на работу против властей и народа Республики.

После обмена я возвращаюсь домой, медицинское обслуживание прошёл в полном объёме. Претензий к персоналу и правоохранительным органам я не имею», — заявил сам задержанный Роман Кунченко.