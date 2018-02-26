26.02.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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В ЛНР разоблачили вранье Геращенко

Частое отсутствие представителя Киева на заседаниях гуманитарной подгруппы не даёт возможности решать вопросы обмена удерживаемыми лицами.

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Об этом журналистам «ЛИЦ» заявила представитель Республики в подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В последнее время в СМИ и соцсетях можно наблюдать активную позицию представителя Киева в группе Ирины Геращенко, начиная с заявлений о поручении президента Украины Порошенко по максимальному ускорению процесса обмена пленными до «нет такой встречи в Минске, где не ставится вопрос освобождения», – отметила представитель ЛНР.

Она заявила, что «сама Геращенко в последнее время либо вовсе отсутствует на переговорах в Минске, либо срывает заседания, покидая их», в связи с чем остаётся непонятным, с кем она тогда обсуждает вопросы обмена».

Кроме того, Кобцева выразила надежду, что на предстоящих переговорах в Минске гуманитарная подгруппа будет в полном составе, что даст возможность решить вопрос обмена пленными.

«»К сожалению, остаётся заблокирован и вопрос по поиску без вести пропавших в результате военного конфликта на Донбассе. Причина всё та же: систематическое отсутствие представителя Киева на заседании группы», – указала она.

В конце заявления представитель ЛНР подчеркнула, что республика, как и прежде, готова к диалогу и ждёт конструктивной позиции и действий от украинской стороны в рамках Минских договорённостей.

«Со своей стороны, как и прежде, мы придерживаемся своих обязательств в рамках Минских соглашений и остаёмся приверженцами мирного разрешения конфликта на Донбассе», — резюмировала Кобцева.