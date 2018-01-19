19.01.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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В ЛНР задержаны сотрудники иностранной гуманитарной организации, работавшие на украинские спецслужбы

МГБ ЛНР совместно с МВД ЛНР была пресечена разведывательная деятельность незарегистрированной иностранной гуманитарной организации ACF («Движение против голода»), осуществлявшей свою работу на территории Луганской Народной Республики в интересах украинских спецслужб.

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Такую информацию сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В нарушение законодательства ЛНР, организация «ACF», центральный офис которой находится в городе Киеве, действовала под прикрытием Луганской общественной организации «Народная взаимопомощь», занималась сбором сведений о социально-политической и экономической ситуации в Республике», – заявила руководитель Центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

Отметим, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны лица, оказывающие содействие иностранной организации. Были обнаружены и изъяты договора, переписка, отчёты о проведении социологических исследований и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность организации.

Евгения Любенко также отметила, что при обыске были обнаружены штампы коммерческих предприятий, фиктивные договоры на закупку продовольствия и иных товаров, которые приобретались за счёт зарубежных спонсоров для оказания якобы гуманитарной помощи жителям Республики.

На данный момент проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц и иных иностранных организаций, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины.

Задержанный председатель организации «Народная взаимопомощь» Дмитрий Гасимов рассказал о подробностях деятельности этой организации:

«Я являюсь председателем организации «Народная взаимопомощь», зарегистрированной в городе Луганске с 2015 года. У нас появились партнёры с организацией ACF. В 2016 году, для получения аккредитации на территории нашей Республики, к нам приезжал иностранный представитель Эрик, фамилию его я не помню. У него ничего не получилось. Они нам помогали финансированием. У людей, которые выборочно получали помощь, производили опрос: возраст получателя, адрес проживания, состав семьи, паспортные данные. В дальнейшем сотрудники ACF в городе Луганске обрабатывали эту анкету, и в электронном виде как отчётность направляли всё это в город Северодонецк своим сотрудникам».

Ещё одна сотрудница организации Марина Потупало рассказала следующее:

«В общем, отчёты мы стали поставлять, но с заведомо ложной информацией, так как по многим причинам работа в необходимом количестве не велась».

В свою очередь, Галина Глущенко добавила:

«Нужна была положительная динамика для того, чтобы наш проект продолжали финансировать. Присылали отчёты, показатели были вымышленные. В конце ещё писали краткое содержание о том или ином ребёнке».