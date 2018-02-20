20.02.2018, Луганск, Владимир Гладков

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В ЛНР заявили, что расстрел «небесной сотни» будет расследован, когда посадят главарей майдана

Придёт время – и дата расстрела майдана станет «днём покаяния», когда вся нынешняя киевская власть, спровоцировавшая кровопролитие в 2014 году, сядет за скамью подсудимых.

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Об этом во время скайп-конференции на канале «Open Ukraine» заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я искренне верю, что 18 февраля – дата расстрела майдана, когда господин Порошенко регулярно льёт показные слёзы, через какое-то время станет днём покаяния. Днём, когда эти ашинские, парасюки, порошенки и так далее будут вынуждены каяться и признавать, что они провоцировали майдан, облили его кровью, организовали расстрелы и всё прочее», – заявил Мирошник.

«Но сначала их нужно «снести». Они должны потерять бразды правления. И только после этого можно будет провести реальное расследование», – уверен представитель ЛНР.