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16.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Украина

В ЛНР заявили, что ВСУ продают списанное оружие боевикам из «Правого сектора»


Военная прокуратура Украины «крышует» сделки по продаже оружия в зоне так называемой АТО.

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Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Так, 15 января, в районе населенного пункта Золотое произошла встреча офицеров вооруженных сил Украины с боевиками «Правого сектора». В ходе встречи националистам было продано списанное стрелковое оружие в количестве 20 единиц и боеприпасы к нему.

По словам источника, военная комендатура и правоохранители были в курсе данной «сделки», однако никаких действий не предприняли», – сообщил Андрей Марочко.

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