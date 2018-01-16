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В ЛНР заявили, что ВСУ продают списанное оружие боевикам из «Правого сектора»
Военная прокуратура Украины «крышует» сделки по продаже оружия в зоне так называемой АТО.
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Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Так, 15 января, в районе населенного пункта Золотое произошла встреча офицеров вооруженных сил Украины с боевиками «Правого сектора». В ходе встречи националистам было продано списанное стрелковое оружие в количестве 20 единиц и боеприпасы к нему.
По словам источника, военная комендатура и правоохранители были в курсе данной «сделки», однако никаких действий не предприняли», – сообщил Андрей Марочко.
Метки: ВСУ, ЛНР, Марочко, Правый сектор
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