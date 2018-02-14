14.02.2018, Москва, Елена Острякова

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В Ломоносовском районе Москвы наступила Украина

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский не утвердили программу празднования Дня Победы в 2018 году в своем районе. Голоса разделились поровну, сообщает издание Mash.

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Инициатором отмены праздника выступил депутат от партии «Яблоко» Владимир Калинин. Он назвал концерты 9 мая (День Победы) и 5 декабря (День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой) «совершенно пустыми мероприятиями».

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«Если патриотизм для вас – это только война и наши защитники и помощники, это ваше право. Ширма, за которой скрываются громкие слова о победе в Великой Отечественной войне, годовщине битвы под Москвой или празднование Нового года — это, конечно, важно для кого-то…», — сказал Калинин.

Он также предложил убрать название концерта «Они сражались за Родину».

«Это невозможно. Оставить концерт, но убрать название», — заявил Калинин.

На прошлогодних выборах в Ломоносовский муниципальный совет было избрано 6 депутатов от партии «Яблоко», 2 – от «Единой России», один – от КПРФ и один самовыдвиженец.

Журналист Владимир Соловьев полагает, что депутаты проголосовавшие против празднования Дня Победы должны быть отозваны.

«Это что, оккупанты в Москве? Давайте проведем процедуру отзыва. В этот раз на выборы придется придти, потому что обычно муниципальных депутатов выбирают те, кому нечего делать. Выбрали каких-то недобитков. «Бессмертный полк» они тоже отменят?», — поинтересовался Соловьев в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Напомним, что ранее с «украинской» инициативой выступили депутаты Якиманки. Они предложили снести памятник Ленину на Октябрьской площади. В Якиманском совете 9 из 10 депутатов представляют партию «Яблоко».