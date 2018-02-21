21.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 035 просмотров

В Луганске открыли восстановленный после подрыва украинскими диверсантами памятник десантникам

Сегодня в центре Луганска торжественно открыли восстановленный после теракта памятник павшим за Республику десантникам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает местное информагенство ЛИЦ.

Сообщается, что основные работы по восстановлению памятника, подорванного ранее, предположительно, украинской ДРГ, провели мотоциклисты мотоклуба «Ночные волки. Донбасс».

«Данный памятник устанавливается в честь воинов-десантников, которые в 2014 году составили костяк нашего народного ополчения и, не щадя собственных сил, а иногда и ценой своей жизни, отстояли свободу и независимость нашей Республики», — отметил и.л. главы ЛНР Леонид Пасечник.

«К большому сожалению, в 2017 году данный памятник был подорван украинской ДРГ, но, несмотря на это, мы преодолели и эти трудности, и благодаря усилиям руководства, подразделений Народной милиции, а также мотоклуба «Ночные волки» данный памятник вновь установлен», — добавил он.

«С началом агрессии 2014 года украинских властей в отношении нашей молодой Республики противник не смог победить и сломить нас в открытом бою. Они (Киев) избрали подлую тактику войны с нашими памятниками, тем самым показав свое полное бессилие», — жобавил присутствовавший на мероприятии министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

«Данный памятник, словно птица феникс, все же воспрял, воспрял из пепла и снова гордо стоит в центре нашей столицы», — сказал он.

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов сообщил, что открытие обновленного памятника приурочено к 100-летию создания Рабоче-крестьянской красной армии и флота СССР.

«Этот памятник напоминает луганчанам о трагических событиях 2014-2015 годов, о наших земляках, гордо носивших форму десантников и отдавших свою жизнь за нашу ЛНР», — напомнил мэр, добавив, что боевая машина десанта (БМД), установленная на пьедестале, задействовалась в ходе боевых действий на территории ЛНР.

«Мы все помним, как взрывают наши памятники. Но благодаря слаженности силовых органов и подразделений, благодаря Народной милиции, командованию и бойцам, которые своими руками помогали восстанавливать этот памятник, нам это удалось», — сказал президент мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталий Кишкинов.

Памятник десантникам, отдавшим жизни при защите ЛНР, был открыт на улице Оборонной 2 августа 2015 года к 85-й годовщине создания Воздушно-десантных войск. киевские диверсанты неоднократно осуществляли подрывы памятников на территории ЛНР. В частности, в сентябре 2016 года и в августе 2017 года был подорван установленный в центре Луганска в парке Дружбы народов памятник защитникам Республики «Они отстояли Родину».