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В Луганске увековечили память российских добровольцев
Накануне Дня защитника Отечества в Луганске в Сквере имени «Молодой гвардии» (бывший сквер имени 30-летия ВЛКСМ) был открыт памятник российским добровольцам, установленный силами «Лиги ветеранов локальных конфликтов».
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Об этом сообщается на сайте «Лига ветеранов локальных конфликтов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Памятник представляет собой фигуру вооружённого человека в боевом обмундировании, с автоматом на груди, который делает останавливающий жест рукой, трактующийся как символ того, что на Украине российские добровольцы выступали защитниками многонационального русского народа и русского мира в целом.
«Открытие памятника было приурочено ко Дню защитника Отечества в честь тех людей, которые доказали, что русские не бегут с поля боя и готовы до последнего отстаивать то, во что верят. Этот памятник будет служить напоминанием, что наше Отечество – общее для русских, украинцев, казаков, что все они – единый народ, готовый сражаться плечом к плечу», — сказано в сообщении.
Метки: конфликт в Донбассе, ЛНР, Луганск, российские добровольцы
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