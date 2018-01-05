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В Мелитополе СБУ арестовала двух коммунистов за листовки, создающие положительный образ России
В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух жителей Мелитополя, которые распространяли, как утверждает спецслужба, «антиукраинские» агитационные материалы.
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Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Двое активистов городской организации Коммунистической партии распространяли на территории региона газету, которая оправдывала действия террористов на востоке Украины, создавала положительный образ государства-агрессора и разжигала национальную рознь.
Во время проведения санкционированных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации, на которых содержались готовые к печати макеты очередных выпусков агитки», — говорится в сообщении.
Изъятые материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз, пока продолжаются следственные действия.
Метки: коммунисты, листовки, Мелитополь, Политические репрессии, СБУ
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