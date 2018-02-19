19.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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В международном арбитраже готовится признание Крыма российским

Россия готовит очередную ловушку для Украины, которая может на международном уровне узаконить признание Крыма частью Российской Федерации.

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Об этом в эфире UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт объяснил, что имеет в виду международный арбитражный спор по морскому праву, инициированный Украиной относительно принадлежности Одесского газового месторождения, где ведет добычу крымский «Черноморнефтегаз». Если суд признает, что месторождение находится ближе к Украине и должно отойти под ее юрисдикцию, то это будет означать, что территория за срединной линией месторождения — не украинская.

«У русских, они прорабатывают вопрос проиграть этот суд на своих условиях… У них есть один крайний случай — проиграть его, но на основании того, что оно находится по срединной линии, так называемой, ближе к Украине. Вы понимаете, в чем подвох, чтобы такое решение принял арбитраж? А это признание юрисдикции России над Крымом! Срединная линия между кем и кем? По срединной линии оно, действительно, ближе», — обратил внимание Джангиров.