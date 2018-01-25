25.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В МИД РФ раскритиковали литовский клон украинского «Миротворца»

Набирающий обороты в Литве очередной виток русофобии и борьбы с собственной историей. имеет черты тотальной цензуры любого альтернативного мнения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такое мнение высказала на брифинге официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя появления в Литве скандального сайта vatnikas.lt, представляющего собой интернет-клон украинского «Миротворца».

Напомним, на упомянутом литовском сайте публикуются персональные данные тех граждан Литвы, которые имели смелость высказывать собственную позицию по поводу событий недавнего прошлого. Таких «предателей» обвинили в «прославлении политики Советского Союза и Кремля», занесли в черные списки упомянутого портала.

«Очень странная «демократия» и странное представление о свободе слова. Такое впечатление, что она провоцирует раскол в обществе и прямую борьбу с инакомыслием. Очень хотелось бы, чтобы дальше это все не набирало темп своего развития, потому что иначе это будет очень похоже на абсолютно дискриминационный, противоречащий всем нормам в сфере свободы слова одиозный портал «Миротворец», который призывает к прямому преследованию, в том числе и журналистов, публикует персональные данные», — заявила Мария Захарова..