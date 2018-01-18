18.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В МИД Украины довольны, что украинцы бегут из страны

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что польская экономика выиграла за счет украинских мигрантов.

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«Имеем еще достаточно новую тему на повестке дня украинско-польских отношений – это большое количество украинцев в Польше. Это уже более миллиона украинских эмигрантов, которые работают в Польше», – сказал дипломат на встрече с журналистами.

Кроме того, он добавил, что польская экономика от этого сильно выиграла, и поэтому Украине и Польше следует развивать сотрудничество.

У экспертов такая позиция украинского посла вызвала недоумение.

«Вы только вдумайтесь! Посол Украины в Польше радостно заявил о том, что уже миллион украинцев сбежали в Польшу. Он назвал это «положительным фактором для польской экономики» и заявил: «И Польша, и Украина заинтересованы, чтобы продолжать этот уровень сотрудничества»!!! Он посол Польши или Украины??? И сколько ещё украинцев, по его мнению, должно сбежать с Украины в рамках такого «сотрудничества»?», — поинтересовался в своем блоге политический обозреватель Владимир Корнилов.