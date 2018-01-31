31.01.2018, Минск, Анастасия Самойлова
  1 372 просмотров
Политика, Украина

В Минске Сталин и Берия навели ужас на Геращенко


Перед заседанием контактной группы в Минске вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко посетила книжный магазин в белорусской столицы и обнаружила, что там продают российские книги о Сталине.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала у себя на странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Минске чисто ради интереса забежала в книжный. Есть, конечно, полки с белорусскими книгами, но большинство составляют российские издания. Целая полка посвящена Сталину (также различные российские издательства). Есть и про Берию – «самого знаменитого менеджера 20 века» – как написано в аннотации. Вот так вот…», – сокрушается Геращенко.

Стоит отметить, что уже после того, как Геращенко заняла должность вице-спикера ВР, на раскладках в украинском парламенте, как сообщал «ПолитНавигатор», продолжали продаваться книги, в которых позитивно освещалась роль Сталина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть