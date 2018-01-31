31.01.2018, Минск, Анастасия Самойлова

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В Минске Сталин и Берия навели ужас на Геращенко

Перед заседанием контактной группы в Минске вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко посетила книжный магазин в белорусской столицы и обнаружила, что там продают российские книги о Сталине.

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Об этом вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала у себя на странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Минске чисто ради интереса забежала в книжный. Есть, конечно, полки с белорусскими книгами, но большинство составляют российские издания. Целая полка посвящена Сталину (также различные российские издательства). Есть и про Берию – «самого знаменитого менеджера 20 века» – как написано в аннотации. Вот так вот…», – сокрушается Геращенко.

Стоит отметить, что уже после того, как Геращенко заняла должность вице-спикера ВР, на раскладках в украинском парламенте, как сообщал «ПолитНавигатор», продолжали продаваться книги, в которых позитивно освещалась роль Сталина.