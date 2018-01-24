24.01.2018
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Минский процесс, Скандал, Украина, Финансы

В Минске украинский дипломат бросил в лицо Климкину свой паспорт


Представители Украины в Минской контактной группе летают в столицу Белоруссии за свои средства — государство не компенсирует им ни дорогу, ни проживание там.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мне говорит Роман Бессмертный в интервью, что все поездки в Минск в рамках минского формата президента Кучмы, премьер-министра Марчука и самого Романа Бессмертного были и продолжаются за собственный счет. Это что у нас такое государство, оно так ведет мирные переговоры, что не в состоянии переговорщиков снарядить, обеспечить им перелеты и проживание? А еще он рассказывал об унижениях, которым подвергаются наши дипломаты там своими же. Один бросил в лицо министру иностранных дел Климкину свой дипломатический паспорт от унижения, — рассказал Гордон. — Это что, наше государство так заинтересовано в переговорах минских?».

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