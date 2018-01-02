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В Молдавии мемориал советских воинов облили краской и превратили в мусорник
Вандалы осквернили мемориальный комплекс советским воинам «Виктория» у села Леушены Хынчештского района Молдавии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщает издание actualitati.md со ссылкой на руководителя Русского историко-патриотического клуба Алексея Петровича.
«Неизвестные в очередной раз надругались над боевой машиной — танком Т-34, стоящим на холме в честь героев Ясско-Кишинёвской операции. Вандалы облили памятник красной, синей и жёлтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты», — заявил он.
По словам Алексея Петровича, территорию мемориала превратили в мусорник.
Метки: Вандализм, мемориал совеитским воинам, Молдова
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