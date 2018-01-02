02.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В море под Одессой украинцы со стрельбой задержали контрабандистов под флагом Танзании

Военно-морские силы Украины совместно с Военной контрразведкой СБУ и Государственной пограничной службой накануне нового года, 31 декабря, задержали судно под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке незаконных грузов.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В последние часы 2017 года в территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании, которое обоснованно подозревалось в перевозке незаконных грузов», — говорится в сообщении.

На перехват вышел ракетный катер «Прилуки», который пытался вступить в радиосвязь с капитаном судна и требовал остановиться.

Ответа не последовало, более того — судно попыталось скрыться, поэтому «Прилуки» открыл предупредительный огонь.

«Судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе н.п. Курортное в пределах территориальных вод Украины, на вызов не отвечало, поэтому ракетный катер «Прилуки» начал его преследование. Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено в соответствии с процедурами, установленными международным морским правом. Однако, судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер «Прилуки» открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса», — сообщили в ВМС ВС Украины.