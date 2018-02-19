19.02.2018, Донецк,  Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Украина

В Москве объяснили, куда натовский советник Порошенко может засунуть свой план по Донбассу


План по урегулированию ситуации в Донбассе, подготовленный по запросу бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, не будет работать без согласования с властями республик.

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Об этом в интервью российской службе «Deutsche Welle» заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Миротворцы отправляются туда, чтобы осуществлять мирное урегулирование, а не для того, чтобы вести войну. Они должны связаться с Луганском и Донецком и заручиться их согласием», – сказал Пушков.

По его мнению Пушкова, Киев хочет «все сразу и прямо сейчас».

Политик считает, что президент Украины и Расмуссен, который является его советником, «хотят, чтобы миротворцы контролировали всю территорию Донбасса».

Он уверен, что подобное никогда не произойдёт по двум причинам.

«Во-первых, потому что с этим не согласна Россия, а во-вторых, поскольку на это не согласятся ДНР и ЛНР», — прогнозирует Пушков.

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