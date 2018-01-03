 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Мнение, Общество, Украина, Энергетика

В Москве объяснили, почему удается избежать аварий на украинских АЭС


Объекты повышенной технической сложности на Украине будут сохранены, несмотря на наличие там локального конфликта.

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Об этом на заседании Изборского клуба заявил генеральный директор Института экономических стратегий Александр Агеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Более 10 тыс объектов повышенной технической сложности на Земле будут сохранены, потому что в них заинтересованы даже не корпорации, а все человечество. МЧСы будут сотрудничать несмотря на локальные конфликты. Несмотря на украинские события, атомной катастрофы там пока удалось избежать. В том числе видимо, благодаря ответственности украинских властей и международному влиянию», — сказал Агеев.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», перебои с поставками угля, ставшие следствием блокады ЛДНР со стороны Украины, уже приводят к таким последствиям, как остановки ТЭС на украинских территориях. Что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетики.

Кроме того, в минувшем году участились сообщения о вынужденной остановке энергоблоков на украинских АЭС.

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